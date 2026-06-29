意外と知らないディズニーの罠！プロが教える「最悪の事態」を回避するリカバリー術
ディズニー系YouTuberのニコートが、「【ディズニー】知らないと当日詰みます。プロが教える「最悪の事態」を回避するリカバリー術10選」を公開した。ディズニーで失敗する人の特徴や、それを回避するための具体的なノウハウを解説している。
動画の冒頭でニコート氏は、ディズニーで失敗する人には「アトラクションを回ることばかり考える」「計画を絶対と信じる」という2つの共通点があると指摘する。アトラクションがシステム調整で停止したり、天候によって予定が崩れたりすることは日常茶飯事であり、計画に固執しすぎると「とんでもないことになってしまう」と警鐘を鳴らす。
トラブル回避のための具体的な術として、雨の日にはあえて待ち時間が短くなる屋外型アトラクションを狙う方法や、夏場はレストランのモバイルオーダーを活用して涼しい場所を確保する重要性を説明している。また、昼食難民になるのを防ぐため、「トゥモローランド・テラス」や「カスバ・フードコート」など、席数が多く回転が速いレストランを把握しておくことも推奨している。
さらに、多くの人が陥りがちな罠として「帰る間際のグッズ購入」を挙げる。閉園間際のお土産屋は「大きなお祭りに来たと勘違いするくらい」に混雑するため、昼の時間帯にグッズを購入し、コインロッカーを活用するのが上級者のセオリーだという。また、「公式の開園時間は信じない」ことも重要であり、混雑状況によっては開園時間が早まるため、最新の情報を調べておく必要があると語る。
動画の最後にニコート氏は、最も大切なリカバリー術として「笑顔を優先する」ことを挙げる。予定通りに進まないことで焦りや義務感が生まれ、結果として不機嫌になってしまっては元も子もない。「いざという時は捨てても構わない」と割り切り、一緒にいる人との楽しい時間を最優先にすることが、ディズニーを大満喫するための極意であると結論付けた。
動画の冒頭でニコート氏は、ディズニーで失敗する人には「アトラクションを回ることばかり考える」「計画を絶対と信じる」という2つの共通点があると指摘する。アトラクションがシステム調整で停止したり、天候によって予定が崩れたりすることは日常茶飯事であり、計画に固執しすぎると「とんでもないことになってしまう」と警鐘を鳴らす。
トラブル回避のための具体的な術として、雨の日にはあえて待ち時間が短くなる屋外型アトラクションを狙う方法や、夏場はレストランのモバイルオーダーを活用して涼しい場所を確保する重要性を説明している。また、昼食難民になるのを防ぐため、「トゥモローランド・テラス」や「カスバ・フードコート」など、席数が多く回転が速いレストランを把握しておくことも推奨している。
さらに、多くの人が陥りがちな罠として「帰る間際のグッズ購入」を挙げる。閉園間際のお土産屋は「大きなお祭りに来たと勘違いするくらい」に混雑するため、昼の時間帯にグッズを購入し、コインロッカーを活用するのが上級者のセオリーだという。また、「公式の開園時間は信じない」ことも重要であり、混雑状況によっては開園時間が早まるため、最新の情報を調べておく必要があると語る。
動画の最後にニコート氏は、最も大切なリカバリー術として「笑顔を優先する」ことを挙げる。予定通りに進まないことで焦りや義務感が生まれ、結果として不機嫌になってしまっては元も子もない。「いざという時は捨てても構わない」と割り切り、一緒にいる人との楽しい時間を最優先にすることが、ディズニーを大満喫するための極意であると結論付けた。
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