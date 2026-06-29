YouTubeチャンネル「アポロの野球・歴史探訪」が、「【DeNAによる横浜再開発がヤバすぎた】横浜スタジアムとベイスターズを中心としたスポーツタウン構想はエスコンフィールド以上の仕上がり」と題した動画を公開した。動画では、横浜DeNAベイスターズが推進する「横浜スポーツタウン構想」と、関内駅前に誕生した新施設「BASEGATE横浜関内」について、現地の様子を交えて詳しく解説している。



動画ではまず、旧横浜市庁舎街区の再開発によって誕生したBASEGATE横浜関内の成り立ちを紹介。DeNAは2011年の球団参入以降、横浜スタジアムを「単なる野球場ではなく、地域の人たちが集まり楽しめる場所」へと変革してきた。その流れをスタジアムの中だけでなく、関内エリア全体へと広げていくのが「横浜スポーツタウン構想」であると説明する。



施設内には、飲食店やホテル、ライブビューイング施設などが立ち並ぶ。目玉施設のひとつである常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE」は、サッカーワールドカップの熱狂と重なり、入場規制がかかるほどの盛況ぶりを見せていた。また、施設から連絡通路を通って直接球場へアクセスできるなど、試合前後の時間も街全体で楽しめる工夫が凝らされている。



かつては観客動員に苦しんでいたベイスターズだが、現在では連日超満員の人気球団へと成長を遂げた。動画内では「横浜の可能性を最大限に引き出し、集客という面では大成功を収めた」とその球団経営を評価。球団運営にとどまらず、地域活性化や新たなまちづくりにまで踏み込むDeNAの事業規模の大きさが浮き彫りになる。



横浜スタジアムを核とした関内エリアの変貌は、日本のプロスポーツクラブによる街づくりの成功例として注目を集めている。今後、DeNAが川崎エリアなどで展開していく新たな再開発プロジェクトから目が離せない。



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