「自分は会話が苦手」と悩む人必見、実は「隠れコミュ力お化け」な人の特徴5選

YouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」が「コミュニケーション能力が低いと思ってる人へ｜“隠れコミュ力お化け”の特徴5選｜会話が苦手でもOK！当てはまっていれば超有望です！」を公開した。株式会社BrightForward代表でコーチの萩原たく氏が、コミュニケーション能力の素質がある人の意外な特徴について解説している。



萩原氏は冒頭で、コミュニケーション能力は「センスや才能だけではありません」と断言し、後からでも十分に鍛えられると語る。その上で、コミュニケーション能力が飛躍的に高くなる素質を持つ人の特徴として、5つのポイントを挙げた。



1つ目は「話をするより聴く方が好きだったり得意な人」である。一見話し下手に思えるが、相手の話に真剣に耳を傾ける「傾聴力が高い証拠」であり、円滑な意思疎通に欠かせない力だという。2つ目は「趣味が多彩にある人」で、話題の引き出しが多く、好きなことを語る際の熱量が相手を楽しませて関係づくりのきっかけになると説明した。



3つ目には「文章を書くのが得意な人」を挙げた。文章を書くプロセスには論理立てて考える力が必要であり、思いや考えを言葉に変換する「言語化力」が既に備わっていると指摘する。4つ目の「沢山の失敗談がある人」については、自分の失敗を正直に伝えることで相手も無意識に心を開きやすくなる「自己開示の返報性」が働くと解説。最後の5つ目には、変化を受け入れる柔軟性を持ち、アドバイスを受け取れる「素直な人」を挙げている。



動画の後半では、コミュニケーション能力の向上に伸び悩む人の特徴として「完璧主義な人」や「自分時間がほぼない人」「人に興味関心がない人」の3点も紹介した。コミュニケーションに対する苦手意識を克服し、隠れた素質を見つけ出すための実践的なヒントが詰まった内容となっている。