引っ越して離れ離れになった地域猫との絆…保護を決意した結末にまさかのオチ

YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、「3年半、待っていた野良猫」と題した動画を公開しています。動画では、投稿者と地域猫「茶トラ兄」との長年にわたる絆と、いよいよ保護を決意した瞬間のまさかの結末が描かれています。



早朝の街角での散歩中や、地震が起きても逃げずに側にいたという茶トラ兄。持ち前の対人コミュニケーション力を活かし、小学生からは「キンタ」と呼ばれ、街のアイドル猫として地域の人々に愛されていました。2014年に怪我をした茶トラ兄をネットに入れて病院へ連れて行った際には、暴れるかと思いきや無抵抗で処置を受け、その後も薬を飲みに訪れるなど、恩義を感じていた様子が紹介されています。



2016年の引っ越し後も投稿者は定期的に訪問し、茶トラ兄は遠目からでも歓迎の姿を見せてくれました。地域に愛されている猫であるため、引っ越しの際にも連れて帰るのをためらっていましたが、2020年1月に訪れた際には、今までとは違い離れようとしませんでした。すでに7歳を迎え健康も気遣われる中、いよいよ保護を決意。黙って抱っこされる愛らしい姿が映し出されています。



しかし、車に乗せようとしたところ、車にはケージがあるものの子猫用の洗濯ネットしか持ち合わせていないという問題が発生。さらに別の白黒の猫が突然足元に現れ、「誰だよお前は、お前じゃないっつうの」と思わずツッコミを入れるまさかのオチを迎えました。長年の絆を感じさせる感動的なエピソードから一転、思わずクスッと笑ってしまう怒涛の展開に、多くの視聴者が心を温められる動画となっています。

はたして「茶トラ兄」を保護できるのかは、次のエピソードで公開されています。