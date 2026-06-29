3日西武戦以来、16試合ぶりの16号

■阪神 12ー3 広島（28日・マツダスタジアム）

阪神の佐藤輝明内野手が28日、マツダスタジアムで行われた広島戦の6回に同点の16号ソロを放った。打った瞬間に本塁打と確信する驚愕の当たりに、ファンからは「えっぐい」などと驚きの声が殺到している。

1点を追う6回、先頭打者として打席に立った佐藤は、相手先発の岡本が投じた初球を完璧に捉えた。NPB+によると打球速度172.7キロ、角度30度、飛距離121.3メートルというド迫力のアーチは、右翼席中段へと突き刺さった。3日の西武戦以来となる久々の一発で、試合を振り出しに戻した。

この試合はNHKで全国放送された。佐藤が打った瞬間、岡本は被弾を確信したかのように膝に両手をついてガックリ。アナウンサーは「バットの先だがライトに伸びていっていって、そのまま入った！」と驚いていた。

特大の一撃に対し、SNS上のファンからは多くのコメントが寄せられた。「バットの先（確信ホームラン）」「バットの先!?」「えっぐい」「打球の伸びがエグい」「テルったあああああああああああああああああああ!」「確信弾」「サトテル凄すぎる笑」「サトテルisGOD」「ピンポン玉みたいに飛んでったw」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）