AIエージェントCoworkと作った筆者の執筆環境【AI活用術】/ 阪神タイガース承認『音声目覚まし時計』【まとめ記事】
筆者専用の執筆システム
「もう追いきれない。何か良い仕組みを一緒に考えてくれないか」── 各社のAI関連の発表が毎日のように相次ぐなか、筆者が米AnthropicのAIエージェント「Claude Cowork」（以下、Cowork）にそう相談したのが始まりだった。そこから数週間、Coworkと話し合いを重ねながら、筆者専用の「執筆システム」を一緒に作り上げた。
株式会社秀建コーポレーションは、阪神タイガース承認「六甲おろし」音声目覚まし時計を発売する。収録音声は「六甲おろし」一本勝負！伝統のツインベルに球団歌のみを収録した、トラ党必見の目覚まし時計。王道のピンストライプと猛虎カラーの2デザインで登場する。
■AIエージェントCoworkと作った筆者の執筆環境【AI活用術】
「もう追いきれない。何か良い仕組みを一緒に考えてくれないか」── 各社のAI関連の発表が毎日のように相次ぐなか、筆者が米AnthropicのAIエージェント「Claude Cowork」（以下、Cowork）にそう相談したのが始まりだった。そこから数週間、Coworkと話し合いを重ねながら、筆者専用の「執筆システム」を一緒に作り上げた。
■蒸れにくいメッシュ背もたれ、長時間座っても疲れにくい！高密度ウレタン採用のメッシュチェア
サンワサプライ株式会社は、通気性に優れた背もたれと、へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を発売した。本製品は、背もたれに蒸れにくいナイロンメッシュ素材を使用し、座面には耐久性と座り心地に優れた高密度ウレタンを採用している。座面高は450〜545mmと低めの設計で、小柄な方や子どもでも座りやすい設計だ。自宅での学習やオフィスワークをより快適にサポートする。
■毎朝「六甲おろし」で闘志を燃やせ！阪神タイガース承認『音声目覚まし時計』
株式会社秀建コーポレーションは、阪神タイガース承認「六甲おろし」音声目覚まし時計を発売する。収録音声は「六甲おろし」一本勝負！伝統のツインベルに球団歌のみを収録した、トラ党必見の目覚まし時計。王道のピンストライプと猛虎カラーの2デザインで登場する。
■吉野家×ドラゴンクエストウォーク！『冒険者応援キャンペーン』を開催
株式会社吉野家は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』を、2026年7月2日（木）10時から8月26日（水）20時までの期間、全国の吉野家店舗で開催する。今回のコラボレーションでは、対象商品の購入者にオリジナルフィギュアをプレゼントするコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。※一部対象外の店舗や販売価格が異なる店舗がある。
■シビれる香り、あふれる旨み！花山椒香る「麻辣湯そば」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「麻辣湯そば」の販売を2026年6月24日(水)より開始する。
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・ノーベル化学賞受賞 北川進氏が登壇！注目セッションの第二弾を発表
「もう追いきれない。何か良い仕組みを一緒に考えてくれないか」── 各社のAI関連の発表が毎日のように相次ぐなか、筆者が米AnthropicのAIエージェント「Claude Cowork」（以下、Cowork）にそう相談したのが始まりだった。そこから数週間、Coworkと話し合いを重ねながら、筆者専用の「執筆システム」を一緒に作り上げた。
株式会社秀建コーポレーションは、阪神タイガース承認「六甲おろし」音声目覚まし時計を発売する。収録音声は「六甲おろし」一本勝負！伝統のツインベルに球団歌のみを収録した、トラ党必見の目覚まし時計。王道のピンストライプと猛虎カラーの2デザインで登場する。
「もう追いきれない。何か良い仕組みを一緒に考えてくれないか」── 各社のAI関連の発表が毎日のように相次ぐなか、筆者が米AnthropicのAIエージェント「Claude Cowork」（以下、Cowork）にそう相談したのが始まりだった。そこから数週間、Coworkと話し合いを重ねながら、筆者専用の「執筆システム」を一緒に作り上げた。
■蒸れにくいメッシュ背もたれ、長時間座っても疲れにくい！高密度ウレタン採用のメッシュチェア
サンワサプライ株式会社は、通気性に優れた背もたれと、へたりにくい高密度ウレタン座面を採用したメッシュチェア「SNC-NET28BK」を発売した。本製品は、背もたれに蒸れにくいナイロンメッシュ素材を使用し、座面には耐久性と座り心地に優れた高密度ウレタンを採用している。座面高は450〜545mmと低めの設計で、小柄な方や子どもでも座りやすい設計だ。自宅での学習やオフィスワークをより快適にサポートする。
■毎朝「六甲おろし」で闘志を燃やせ！阪神タイガース承認『音声目覚まし時計』
株式会社秀建コーポレーションは、阪神タイガース承認「六甲おろし」音声目覚まし時計を発売する。収録音声は「六甲おろし」一本勝負！伝統のツインベルに球団歌のみを収録した、トラ党必見の目覚まし時計。王道のピンストライプと猛虎カラーの2デザインで登場する。
■吉野家×ドラゴンクエストウォーク！『冒険者応援キャンペーン』を開催
株式会社吉野家は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』を、2026年7月2日（木）10時から8月26日（水）20時までの期間、全国の吉野家店舗で開催する。今回のコラボレーションでは、対象商品の購入者にオリジナルフィギュアをプレゼントするコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。※一部対象外の店舗や販売価格が異なる店舗がある。
■シビれる香り、あふれる旨み！花山椒香る「麻辣湯そば」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社で、「肉めし岡もと」などを運営する株式会社トビラダイニングは、とろろそば専門店「東京とろろそば」にて期間限定で「麻辣湯そば」の販売を2026年6月24日(水)より開始する。
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