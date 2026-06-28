◆パ・リーグ 西武１―５日本ハム（２８日・ベルーナドーム）

日本ハムは首位・西武に敵地で２連勝し、貯金を今季最多の９とした。首位とのゲーム差を３に縮めた。

新庄監督は試合後、２６、２７日と２試合連続スタメンを外し、この日４番で起用した万波に言及し、「万波くんがスタメンを外されて、この悔しさを４番で晴らせと。ちょっとの間、４番で万波くんを信頼して打たせようかなと思ってます」と、調子が上がってこない万波の４番継続を示唆した。

万波はこの日の試合前までの直近５試合で１５打数１安打。６月は打率２割２分２厘、２本塁打と数字が上がっていない。指揮官は、「（状態は）良くない。良くなかった。ですけど、１本のヒットで変わる選手だから。今日の最後のレフト前（ヒット）でね、本人もめちゃくちゃ喜んでたし、これで開幕当初の万波くんのバッティングが戻ってくれたらいいですね」。この日は３打席目まで二ゴロ、右飛、遊ゴロに倒れたが、４打席目で左前打を放った。本塁打はリーグ４位の１４本。１０年ぶりのリーグ優勝へ絶対に欠かせない背番６６の復調を願った。