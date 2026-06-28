タレントの上沼恵美子が２８日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。占い師・細木数子さんがテレビ収録で放った恥ずかしい「言い間違い」を暴露した。

この日は「言い間違い」をテーマでトークが進行。ゲストの村上佳菜子は「メッチャしょうもないんですけど、ずっと大人になるまで、『準備万端』を『準備満タン』だと思ってて。多分、現役時代も絶対インタビューとかで言ってるんですよ。もう当たり前に『準備満タンです』って」と告白した。

これに上沼は「恥ずかしいけど、聞く方もそんなふうに聞こえないんじゃない？」とフォローしたが、村上は「大人になって、『え、今準備満タンって言った？』って言われて。そこで初めて『違うの？』みたいな」と赤面した。

すると、上沼は元テレビ局プロデューサーの夫の番組に細木さんが出演したときのエピソードを披露。「番組来てもらって、それでやってもらってる時に、『そういうのは狷常ちゃわん事瓩世ら』って言うて。『おかしいな…』って思てんけど、迫力があるから誰も『先生、それは…』って訂正しない」と証言した。

その後、「それは狷常茶飯事瓩任蓮」と進言したものの、細木さんは「同じことじゃない！」とすごい剣幕で言い返してきたそうで、上沼は「『細木先生の迫力はすごいで！』って旦那ビックリして帰って来てましたから」と苦笑していた。