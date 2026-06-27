自転車配達員として活動するYouTuberのたっくーが、「【UberEats配達員】2年半乗っているオススメの電動アシスト自転車を紹介します！【Panasonic ビビ・DX】」を公開した。動画では、現役配達員の視点から、フードデリバリー業務に最適な電動アシスト自転車として「Panasonic ビビ・DX」をピックアップし、その実力を検証している。



たっくーは、デリバリー業務において「積載能力」や「乗り降りのしやすさ」を重視していると説明。同機種のおすすめポイントとして、リアキャリアの標準搭載や前カゴの大容量さを挙げる。後ろカゴを増設して配達バッグを固定することで「夏場でも背中が蒸れない」と語り、重い荷物も楽に運べるメリットを強調した。また、低いフレーム設計により、頻繁な乗り降りが求められる配達員の身体的負担を軽減できる点を高く評価している。



さらに、同車の登坂能力を検証するため、勾配約20%の急坂に挑戦。「Panasonicの電動アシスト自転車は坂に強い」という言葉の通り、パワーモードを使用することで楽々と登り切る姿を見せた。続いて12kgの飲料水を積載した状態でも同じ坂に挑み、スピードは落ちるものの「何にも問題なく登れました」と、そのパワフルさを実証した。



その他にも、長時間乗ってもお尻が痛くなりにくいクッション性の高いサドルや、広範囲を明るく照らすライトなど、夜間を含めた長時間の稼働を支える細やかな仕様にも言及し、配達業務における同車の信頼性をアピールした。



これからフードデリバリーを始める人や、自転車の買い替えを検討している人にとって、現役配達員ならではの実用的な視点が詰まったレビューは、自身の稼働スタイルに合った最適な一台を見つけるための確かな指標となるはずだ。



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