VALORANT世界大会の標準イヤホン「SHURE SE846」の魅力と留意点！ゲームも音楽もこれ1台で完結する最高峰の音質

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「SHURE SE846｜VALORANT世界大会の標準イヤホン」を公開した。動画では、VALORANTの世界大会で標準使用される約13万円のフラッグシップイヤホンについて、その圧倒的な実力と、購入前に知っておくべき留意点を解説している。



動画内では、SE846の良い点として、ゲームだけでなく音楽鑑賞やDTMなどあらゆる用途で高い実力を発揮すると評価。特に、SHURE独自のローパスフィルターによる純粋な低域や、BAドライバー4基搭載による「些細な音も聞き逃さない繊細な音」を絶賛している。一つひとつの音の輪郭が明瞭で、足音やリロード音が埋もれにくく、FPSにおいて重要となる音を聞き取りやすい点が最大の魅力だという。さらに、4種類のノズルインサートを交換することで、好みに合わせて高域の微調整ができる点も高く評価した。



一方で、買って後悔しないための留意点にも言及。音場が狭いため「どのくらい離れた場所で鳴っているか」という距離感が少し掴みにくい点や、感度が非常に高いため低品位なアンプではホワイトノイズが混入しやすい点を指摘した。対策として、ノイズの少ないDACやアンプとの組み合わせを推奨している。また、樹脂製クリアシェルの割れや変色への注意も促しており、綺麗な状態で長く使うためにガラスコーティングの施工を勧めている。



さらに、プロ選手が多く愛用する「イエローフォーム」のイヤーピースについても触れ、遮音性が高い反面、消耗品であるため定期的な交換が必要だと説明した。



約13万円と決して安い品物ではないが、その価格に見合うだけの魅力を備えたSE846。高価な買い物だからこそ、メリットと留意点をしっかり理解した上で導入すれば、長く満足して使い続けられる1台となるはずだ。