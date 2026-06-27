26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏、大矢明彦氏がソフトバンクの打線について言及した。

谷繁氏は「栗原のホームラン、打点、近藤の安定感。正木の成長。山川がいないのをみんな忘れているみたいな感じですよね。いなくても今のところ打線的には」と話すように、栗原陵矢が本塁打、打点リーグトップで近藤も打率と打点リーグ2位、本塁打リーグ3位と打撃好調だ。

大矢氏は「個人的な意見だけど」と前置きをした上で、「僕は山川が4番で大砲としていてくれる方がバランスとすればいいと思うんですよね」と話す。

その理由について「栗原が今年すごく頑張っているので、近藤、栗原の間くらいにきちっと4番の右が座ってくれると、超強力打線になると思うんだけどいない分、他の選手が頑張って打線で点を取っていますので。そういうふうに考えると、ソフトバンクは選手をうまく回して使っていける。若いいい選手、調子のいい選手をうまく使う印象ですね」と説明した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』