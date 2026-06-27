【「パプリカ」 4K リマスター版】 8月7日 上映開始 全国82館にて（公開劇場は順次追加予定）

アニメ「『パプリカ』4Kリマスター版」が、全国82館にてにて8月7日より上映開始となる。

本作は、「パーフェクトブルー」「パプリカ」などで知られる今敏監督とマッドハウスによって2006年に公開されたアニメ映画を公開20周年として4Kリマスター版にしたもの。今敏監督の緻密で豪華な映像美と平沢進さんの音楽世界によって独特な世界観が描かれており、カルト的人気を誇っている。

劇場では入場者特典の配布も予定されている。

・放送開始日：8月7日 上映開始

・放送局：全国82館にて（公開劇場は順次追加予定）

□「パプリカ 4Kリマスター版」のページ

【『パプリカ』 4K リマスター版 予告編】【「パプリカ 4K リマスター版」あらすじ】

精神医療研究所が開発した、他人の夢を共有できる画期的テクノロジーＤＣミニが盗まれた。

それを機に研究員たちは次々に奇怪な夢を見るようになり、精神を冒されていく。謎の解明に挑む美人セラピスト千葉敦子は、極秘のセラピーを行うため、性格も容姿もまったく別人の夢探偵パプリカに姿を変え、クライアントの夢の中へと入り込む。

しかし、狂ったイメージに汚染された夢の中では、おぞましい罠がパプリカを待ち受けていた…。

【場面カット】

(C)2006 MADHOUSE／Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc.