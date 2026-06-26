YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」の代表的なものとして、「因縁の母猫、子猫を人間に託しに来る」という動画が公開されてます。動画では、かつて子猫を保護したことのある母猫の「カーチャン」が、再び新たな子猫を連れて投稿者の元を訪れる様子が収められています。



2019年5月、2015年から4年半も避妊手術の捕獲のために追いかけていた野良猫「カーチャン」のいる公園を訪ねると、入り口から黒猫に誘導された先には彼女が子猫を連れて一緒にいる子猫の姿がありました。いつもは捕獲機を見破り逃げていたカーチャンですが、この日はまるで「この子をお願いします」と訴えかけるように、逃げずにその場に留まります。小さな体で必死に威嚇する子猫の姿は、4年前に保護した3匹の兄弟猫たちとそっくりでした。



ボランティア仲間が捕獲機を持ってくるまでの間、投稿者はカーチャンに静かに語りかけます。「前のようにその子猫を預かろう、その子が幸せになる為に俺は最善を尽くそう…その代わりあんたは避妊手術を受けるんだ」。そんな条件を伝えると、だいたい8分後、いつもは警戒心の強いカーチャンが自ら捕獲機に入ってくれました。まさかの展開に、語りかけていた投稿者自身が「マジかよ」と一番驚いた様子を見せます。



残された子猫は母猫がいなくなり怯えていましたが、投稿者は「お前の順番がやって来ただけだ」と優しく声をかけ、一旦その場を離れました。そして地域の人たちの協力をもとで無事に保護された子猫は、投稿者の膝の上で不思議な踊りを披露するほどすっかりリラックスした姿に。カーチャンとの約束を果たすべく、幸せになるための家猫修行が始まりました。母猫とその猫一族の縁は、このあと2026年までも不思議な形で続いていきます。

母猫の深い愛情と、投稿者との間に芽生えた不思議な信頼関係に心温まるエピソードとなっています。



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