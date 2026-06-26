『ＪＲ東日本 ポケモンスタンプラリー2026』7月16日より開催

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　JR東日本は26日、テレビアニメ『ポケットモンスター』とタイアップした、『ＪＲ東日本 ポケモンスタンプラリー2026』を7月16日より開催することを発表した。

【画像】欲しい！『ＪＲ東日本 ポケモンスタンプラリー』の景品たち

　スタンプラリー（＝冒険）の舞台となるＪＲ東日本エリアの駅（一部除く）に、キャプテンピカチュウや メタモンなどテレビアニメ「ポケットモンスター」に登場するポケモンのスタンプが登場。

　ポケモン30周年を記念して、歴代の“旅立ちの3匹”がスタンプや賞品に登場するほか、6駅コース、9駅コース、36駅コース、新幹線コースをそれぞれ達成した人に、このスタンプラリーでしか手に入らない賞品（数量限定）をプレゼント。同社は「この夏は、ポケモンと一緒に冒険の旅をお楽しみください」と呼びかけている。