【ピザハット】“肉の日”を3日間限定で開催 人気の肉系ピザが最大3091円オフ、1129円（イイニク）から楽しめる
ピザハットは、毎月28日と29日に実施している「肉の日」キャンペーンを、前月に続いて6月も3日間開催すると発表した。期間は6月28日から30日まで。人気の肉系ピザやセット商品を最大3091円引きで販売し、本格的な夏を前に肉ピザでパワーをチャージできる激アツな3日間となる。
【写真】1129円から食べられる激アツ3日間！おトクな3種類
今回の対象商品には、「直火焼テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」と、「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」を用意。いずれもMサイズ・ハンドトス限定で、お持ち帰り価格は1129円、配達価格は1929円となる。
【直火焼テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ】
お持ち帰り価格が、通常2205円から1129円となり1076円おトク
配達価格が、通常2205円から1929円となり279円おトク
お持ち帰りでは最大48.8%オフ
【新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ】
お持ち帰り価格が、通常2385円から1129円となり1256円おトク
配達価格が、通常2385円から1929円となり456円おトク
お持ち帰りでは最大52.7％オフ
さらに、「直火焼テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」を組み合わせた「肉の日2枚セット」も販売。
【肉の日 2枚セット（直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギ）】
お持ち帰り価格が、通常6020円から2929円となり3091円おトク
配達価格が、通常6020円から3939円となり2081円おトク
お持ち帰りでは3091円引きとなり、キャンペーン最大の値引き額
販売期間はいずれの商品も6月28日から30日までの3日間限定。全国のピザハット店舗（一部店舗を除く）で販売される。なお、一部店舗はお持ち帰り専門店のため配達には対応しておらず、生地はハンドトス、サイズはMサイズ限定となる。
※価格はすべて税込
【写真】1129円から食べられる激アツ3日間！おトクな3種類
今回の対象商品には、「直火焼テリマヨチキン／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」と、「新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」を用意。いずれもMサイズ・ハンドトス限定で、お持ち帰り価格は1129円、配達価格は1929円となる。
お持ち帰り価格が、通常2205円から1129円となり1076円おトク
配達価格が、通常2205円から1929円となり279円おトク
お持ち帰りでは最大48.8%オフ
【新・特うまプルコギ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ】
お持ち帰り価格が、通常2385円から1129円となり1256円おトク
配達価格が、通常2385円から1929円となり456円おトク
お持ち帰りでは最大52.7％オフ
さらに、「直火焼テリマヨチキン」と「新・特うまプルコギ」を組み合わせた「肉の日2枚セット」も販売。
【肉の日 2枚セット（直火焼 テリマヨチキン＆新・特うまプルコギ）】
お持ち帰り価格が、通常6020円から2929円となり3091円おトク
配達価格が、通常6020円から3939円となり2081円おトク
お持ち帰りでは3091円引きとなり、キャンペーン最大の値引き額
販売期間はいずれの商品も6月28日から30日までの3日間限定。全国のピザハット店舗（一部店舗を除く）で販売される。なお、一部店舗はお持ち帰り専門店のため配達には対応しておらず、生地はハンドトス、サイズはMサイズ限定となる。
※価格はすべて税込