【SNOOPY Playful PARK】プレイグラウンド・飲食・物販からなる施設が2026年夏、津田沼にオープン！
『PEANUTS（ピーナッツ）』と提携したイオンエンターテイメント初の新業態となるインドアプレイグラウンド「SNOOPY Playful PARK（スヌーピープレイフルパーク）」が、2026年夏、イオンモール津田沼South（千葉県習志野市）内にオープンする。
スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がる本施設のコンセプトは「えがおがひとつになるところ。」。「プレイグラウンド」、「飲食」、 「物販」の3エリアに分かれている。
プレイグラウンド（Play GROUND）では、ボールプールやアスレチックなど、子どもたちが元気いっぱい遊べる設備※のほか、なりきりショップ（ごっこ遊び）やフォトブースも設置される。一部遊具には対象年齢の制限があるのでご注意を。
またイベント広場では、ワークショップ等を企画・実施します。飲食エリア（SNOOPY Playful STAND）や物販エリア（SNOOPY Playful MARKET）では、オリジナルのメニューや当施設ならではのアイテム等が販売される。
どんな遊び場になるのか？ オリジナルメニューやアイテムも気になる！ 続報を楽しみにしてほしい。
＞＞＞SNOOPY Playful PARKメインカットやコンセプトの画像をチェック！（写真2点）
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
スヌーピーと仲間たちをテーマにした世界が広がる本施設のコンセプトは「えがおがひとつになるところ。」。「プレイグラウンド」、「飲食」、 「物販」の3エリアに分かれている。
プレイグラウンド（Play GROUND）では、ボールプールやアスレチックなど、子どもたちが元気いっぱい遊べる設備※のほか、なりきりショップ（ごっこ遊び）やフォトブースも設置される。一部遊具には対象年齢の制限があるのでご注意を。
どんな遊び場になるのか？ オリジナルメニューやアイテムも気になる！ 続報を楽しみにしてほしい。
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