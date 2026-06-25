YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が、「たぬきの楽園！2000匹を超えるタヌキが暮らすたぬき島に行ってみた。」と題した動画を公開しました。動画では、島根県の隠岐諸島にある知夫里島を訪れ、大自然の中で暮らす無数のタヌキたちの姿を記録しています。



知夫里島は、人口約600人に対し、タヌキが2000匹以上も生息すると言われる「たぬきの楽園」です。フェリーで島に降り立つと、さっそく豊かな自然が広がります。カメラが山道や牧草地を映し出すと、茂みや道路の至る所に野生のタヌキが出没。もふもふとした愛らしい姿で自由に駆け回るタヌキたちが次々とフレームに収まります。



中盤では、放牧されている牛や野生のカラスと一緒に過ごすタヌキたちの珍しい光景も。カラスにちょっかいを出されたり、複数のタヌキが集まってエサを探したりと、動物たちのコミカルなやり取りが印象的です。その後は、E-BIKEをレンタルして絶景の広がる島内をサイクリング。道中、冷凍自動販売機で名物のスモークサーモン寿司を購入する様子も収められています。



ホテル「知夫の里」に宿泊し、購入したお寿司を味わうシーンも登場。のびのびと暮らす動物たちの姿と、知夫里島の雄大な景色を満喫できる本映像は、都会の喧騒を忘れてほっこりとした気持ちにさせてくれる素晴らしい旅の記録となっています。



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