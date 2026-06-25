SMSデータテックは、ドーナッツロボティクス株式会社と販売代理店契約を締結し、同社が開発するヒューマノイド「シナモン」シリーズの法人向け販売を開始することが発表された。

【画像あり】直立して立っているヒューマノイド「シナモン」の利用例

今回の取り組みでは、製造業の生産ラインや物流現場など、フィジカルAIの導入を検討する企業に向けて、ロボット本体の提案・販売に加え、現地設置、ネットワーク環境の構築、導入後の運用サポートまでを一貫して提供する。ロボット導入時に課題となりやすい「設置」「ネットワーク」「運用定着」をSMSデータテックが支援することで、企業におけるヒューマノイド活用の第一歩を後押しする狙いだ。

販売開始の背景には、少子高齢化に伴う人手不足や、製造・物流現場における省人化ニーズの高まりがある。ヒューマノイドを実際の業務現場で活用するには、ロボット本体の導入だけでなく、現地環境に合わせた設置、ネットワーク構築、導入後の運用設計・保守体制が欠かせないという。

SMSデータテックが販売代理を行う「シナモン」シリーズには、ヒューマノイド「cinnamon 1」と、車輪型ヒューマノイド「cinnamon crew」が含まれる。「cinnamon 1」は、画像や音声を理解し、自律的に判断・行動することを目指して開発されているヒューマノイドで、製造業の生産ライン、物流、介護・福祉施設、商業施設の受付など、さまざまな現場での活用が期待されている。導入企業の業務内容や現場環境に応じた提案を行うことで、段階的な導入・検証を支援するとしている。

SMSデータテックはドーナッツロボティクスの販売代理店として、法人顧客への提案・販売活動を行う。加えて、ITシステムの導入・運用で培ってきたノウハウを活かし、ヒューマノイド導入に向けた提案・販売、現地設置・ネットワーク環境の構築、導入後の運用サポート、現場データの取得とユースケース創出までをワンストップで提供する。まずは工場内の一部業務など用途を絞った形で導入・検証を進め、導入企業とともにデータ取得を行うことで、現場で活用可能なユースケースを段階的に確立していく方針だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）