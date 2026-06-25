【地震速報】青森県で最大震度6強の地震が発生しました(07:30頃発生)
【地震情報 2026年6月25日】(07:45更新)
7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.9、最大震度6強を青森県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年6月25日】(07:35更新)
7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.9、最大震度6強を青森県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年6月25日】(07:34更新)
7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.9、最大震度6強を青森県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年6月25日】(07:33更新)
7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.9、最大震度6強を青森県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【地震情報 2026年6月25日】(07:33更新)
7時30分頃、岩手県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM6.9、最大震度6強を青森県で観測しています。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
【震度速報 2026年6月25日 07:32】(07:32更新)
7時30分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年6月25日 07:32】(07:32更新)
7時30分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年6月25日 07:31】
7時30分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。