北朝鮮西部の南浦から東部の清津（日本海側）へ向かうと申告していた北朝鮮の貨物船「運船7号」が昨年12月、予定の航路から大きく外れた中国沖の東シナ海で沈没していたことが国際海事機関（ＩＭＯ）の海洋事故記録からこのほど明らかになった。

悪天候のため中国浙江省舟山市沖の舟山群島海域に停泊していたところ、中国漁船と衝突し沈没した。乗組員は全員救助され、人的被害はなかったという。専門家は、国連安全保障理事会の経済制裁を逃れるための「瀬取り（洋上での物資の積み替え）」や石炭の密売に動いていた可能性が極めて高いとみている。

北朝鮮では、こうした極秘行動中に遭難する船舶が少なくない。

2020年8月には北朝鮮海軍の警備艇が、金正恩ファミリーの秘密資金を管理する「党39号室」が密貿易専用に使っていた船を、そうと知らずに「撃沈」してしまう事件があったと、脱北者で韓国紙・東亜日報記者のチュ・ソンハ氏が自身のユーチューブ・チャンネルで伝えている。

（参考記事：金正恩氏の「高級ベンツ」を追い越した北朝鮮軍人の悲惨な末路）

国連安全保障理事会の制裁決議に従い、北朝鮮の貿易船は厳しい監視下に置かれている。それを回避するため、39号室は中国の船を使っていた。その秘密を徹底し過ぎたがゆえに海軍との情報共有ができておらず、領海侵犯を疑った警備艇が体当たりして沈めてしまったのだという。

知らなかったとは言え、そんな重要な船を撃沈してしまったとは、警備艇に乗っていた軍人たちはどうなってしまったのか。チュ氏は言及していないが、非常に気になるところだ。