大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは24日（水）、新ヘッドコーチにマウシリオ・パエス氏が就任したことを発表した。

パエス氏は、チェコ共和国、フランス、イタリアの代表チームのアシスタントコーチを務めた経歴を持つ。2025-26シーズンはパリ・バレー（フランス）のヘッドコーチを務めていた。2016年からの5年間では、パナソニックパンサーズ（現大阪ブルテオン）でアシスタントコーチを務めており、日本での活動は2度目となる。

パエス氏はクラブを通じて以下のコメントを発表している。

「日本に戻り、東京グレートベアーズファミリーの一員になれることを大変光栄に思います。このような機会をいただけたことに感謝するとともに、クラブ、チーム、そしてファンのみなさまのために全力を尽くしていきます。来シーズンに向けて、コーチングスタッフやフロントスタッフの皆さんと密に連携しながら、チーム一丸となり、互いにリスペクトを持って、同じ目標に向かって進んでいきたいと思います。選手たちとは、強いチームスピリットを築き、一人ひとりの成長とチーム全体の前進につながる環境を作っていきたいです。この役割に伴う責任の大きさをしっかりと自覚しています。その責任を、謙虚さと感謝の気持ち、そして揺るぎない覚悟を持って受け止め、クラブを代表する者として、みなさまに誇りに思っていただけるよう努めてまいります」