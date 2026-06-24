この夏はフットネイルも楽しみたい！ 「ジェルミーペタリー」から登場の夏コレクションをチェック
サロンに行く時間がなくても、気分転換にネイルは楽しみたい。そんな人にうれしいのが、貼ってライトで硬化するだけでサロンクオリティの仕上がりを目指せるジェルネイルシール「ジェルミーペタリー」です。そんな「ジェルミーペタリー」から現在発売中なのが、初夏の光を味方につける透明感のある夏コレクション。第一弾デザインとして登場したのは日常使いデザインやイベント映えするデザインまで幅広いスタイルにマッチする5種です。
■ハンド2種、フット3種が登場！
ニュアンスカラーにミストのようなラメと箔を散りばめたデザインです。
28.セレスティアグロウ 2,090円（税込）
月や星屑をイメージしたデザインで、上品にもモードにも魅せてくれます。
29.モロッカンテラス 2,090円（税込）
カラフルなタイル風デザインで足元をお洒落に。
30.フローラルトープ 1,980円（税込）
水彩タッチのピンクフラワー×トープで華やかさと大人っぽさを両立してくれます。
31.ブレイズレッド 1,980円（税込）
主役級レッドのマグネットデザインが足元を引き締めます。
■ライトで硬化するだけで簡単にセルフジェルネイルが完成
「ジェルミーペタリー」は爪に貼ってライトで硬化するだけで、簡単にサロンクオリティのセルフジェルネイルが完成。しっかりと爪に貼ったシールは爪切りでカットしたり、付属のやすりで削ると自分のサイズにピッタリと調整できます。あとはジェルネイル用ライトで30〜60秒硬化するだけ。
実際にフット用の「29.モロッカンテラス」を試してみると、簡単にこだわりのフットネイルが出来上がりました。フットの場合は両手が使えるので、ハンドネイルが苦手だという人でも扱いやすく、よりスムーズに仕上げられるのも魅力です。
さらに7月6日には夏コレクション第二弾も発売されるそう。手軽に完成度のデザインを楽しめる「ジェルミーペタリー」はこの夏のセルフネイルの強い味方になってくれそうです。