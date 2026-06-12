【W杯】長友 コンディションは「1000％！」 日本人最年長記録更新へ「チャンスある」
FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表はチュニジア戦後のリカバリー調整から一夜明けた22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を再開した。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。39歳のDF長友佑都（FC東京）は今大会初出場へ猛アピールした。
相変わらず、DF長友がギラついている。取材エリアでコンディションを問われると即答した。「1000％！」。その言葉にうそはない。8対8の実戦形式では体を張りながらボール奪取。全体練習後には力強くスプリントを繰り返し、左サイドでビルドアップのパスを黙々と打ち込む。ターンオーバーが想定されるスウェーデン戦へ「チャンスはどこかにある。絶対に諦めない」と強い意欲を示した。
初戦から常に心はピッチの中にあり続けた。「相手選手がサイドにいる時は相当な声で圧をかけている。だからピッチは実質12人で戦っている」。第2戦チュニジア戦は身を乗り出して鼓舞するあまり、試合開始2分で主審に注意されたほど。「（ベンチから）“出過ぎだ”と言われたんで、大丈夫だと（ハグして）主審のことも包んだ」。その人間力が何事も状況を好転させている。
そんなベテランが投入されれば、チームの士気がさらに高まることは間違いない。「エグいほど上がるでしょ。一気にボルテージ上がるんで、上げさせるんで」と豪語する。メンターとして同行している南野拓実（モナコ）からも「佑都君が出たらベンチも含めてエグいくらい応援しますよ」と言われたという。アジア勢で初めてたどり着いた5大会連続のW杯。出場すれば39歳286日で自身のW杯日本人最年長出場記録を更新する。誰もが待つその瞬間へ、準備はできている。