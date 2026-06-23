◇インターリーグ ドジャース2−1ツインズ（2026年6月22日 ミネアポリス）

ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦で1点差ゲームを制し、連敗を2で止めた。ただ、相次ぐケガ人に試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は厳しい表情だった。

「6番・右翼」で先発出場したタッカーが2回に四球で出塁後、代走を送られ途中交代。球団は「腰のけいれん」と交代理由を発表した。さらに、3回の守備からスタメンマスクをかぶっていたラッシングがベンチに退き、ロビンソンが出場。ラッシングは初回、相手1番・ラーナックのファウルがマスクに直撃しており、その際に負傷したとみられ「脳しんとうの可能性」で交代となった。

指揮官はタッカーについて「打席に立った時に違和感があったようです。私はその打席を見ていましたが、少し顔をしかめていましたし、一塁へ走る時も違和感があるように見えました。二塁に到達した時には、いつもの動きではなかったので、これ以上無理をさせたくなかった。そこで交代させるのが賢明だと判断しました」と説明。負傷者リスト（IL）入りの可能性については「そこまで深刻な状況ではないと考えている」と否定した上で「今のところは日々の経過観察です。明日どんな状態で球場に来るかを見て判断します」と見通しを口にした。

正捕手・スミスがIL入りしているだけに、ラッシングが離脱となれば、ダメージは大きい。ラッシングについては「脳振とうのプロトコル検査には合格しました。ただ24時間後にもう一度受ける必要があります。明日も同じ検査を行います。ただ、明日の出場はかなり可能性が低いと思います。もう1日与えることになるでしょう」と23日（同24日）の試合は欠場させる方針を口にした。

ベンチ入りしている捕手はラッシング、ロビンソンの2人のため「誰かを補充する予定ではありますが、具体的に誰になるかはまだ決まっていません」と話した。

チームはスミスをはじめ、正左翼手のT・ヘルナンデス、万能選手のE・ヘルナンデスが現在、負傷者リスト（IL）に入っている。