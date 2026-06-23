2020年準ミス青学大の実業家でタレントの新田さちか（27）が、23日までにインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会日本代表戦のチケットの入手方法を明かした。

「ホスピタリティチケット」で観戦を楽しんでいた新田。「どうやってチケット手に入れたの」などとするコメントが殺到していた。

この日「沢山ご質問いただいたチケットについて…」と書き出し、「FIFA公式のホスピタリティチケット」の購入について説明。「詳細な販売ロジックは分からんのやけど、試合が近づいたタイミングで、どのエリアになるか分からん代わりに、ホスピタリティチケットとしては比較的手の届きやすい価格のプラン(しかも、当時の一般席リセール価格よりも安く！)が出ていたんです」という。

「そのタイミングで購入できたので、友人たち5人でまとまって観戦したよ」と友人と一緒のグループ観戦をしたと明かし「食事の提供や、SUITE/VIP専用エリアがあったり、普段とは少し違った観戦体験ができました」と喜んだ。

だが「とはいえ、1人900ドル（約15万円）」と具体的な金額も告白。「タイミングによってはこんな販売方法もあるみたいやし、これから観戦される方の参考になれば嬉しいです」と呼びかけた。

新田は2020年に準ミス青学大となり、卒業後にはモデルや女優として活動。また、自身のアパレルブランドを立ち上げ、実業家としても活躍している。