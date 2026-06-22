意外と知らない大阪～神戸の鉄道競争史！スピード至上主義から「質」への転換
YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「大阪～神戸・鉄道３社 仁義なき３０年戦争」と題した動画を公開した。動画では、平成鐵郎が、大阪と神戸を結ぶJR、阪急、阪神による熾烈な鉄道競争の歴史と、スピード至上主義から「質」の向上へと向かう現在の状況を解説している。
動画ではまず、1994年以前の状況に言及。当時は「スピードの阪急」と呼ばれるほど阪急の特急が王者として君臨していたが、1995年の阪神大震災を機に状況が一変する。JR側に乗客が流出するのを防ぐため、阪急は「岡本駅への特急停車」という歴史的な決断を下し、速さから「利便性へと戦略を180度転換」した経緯が語られた。
続いて、阪神の動きを解説。1998年に山陽電気鉄道と直通特急の運行を開始し、「乗り換えなし」という利便性を最大の武器に大勝負に出た過程が紹介される。一方でJR西日本は新快速を武器にスピード競争を仕掛けていたが、2005年に福知山線脱線事故という惨事を引き起こす。この教訓から、JRは数秒単位の遅延回復を前提としない「あえて所要時間を延ばす『ゆとりダイヤ』へと舵を切った」と解説した。
2025年や2026年の最新ダイヤ改正では、人口減少を見据えて各社が「スピードではなく『質』の向上」へと向かっていることが示される。JRの有料座席「快速うれシート」の拡大や、阪急の混雑平準化を狙う全列車8両化など、乗客の時間を単に削るのではなく、「いかに質を上げていくか」という新たな競争のフェーズに入ったことが結論付けられている。
動画ではまず、1994年以前の状況に言及。当時は「スピードの阪急」と呼ばれるほど阪急の特急が王者として君臨していたが、1995年の阪神大震災を機に状況が一変する。JR側に乗客が流出するのを防ぐため、阪急は「岡本駅への特急停車」という歴史的な決断を下し、速さから「利便性へと戦略を180度転換」した経緯が語られた。
続いて、阪神の動きを解説。1998年に山陽電気鉄道と直通特急の運行を開始し、「乗り換えなし」という利便性を最大の武器に大勝負に出た過程が紹介される。一方でJR西日本は新快速を武器にスピード競争を仕掛けていたが、2005年に福知山線脱線事故という惨事を引き起こす。この教訓から、JRは数秒単位の遅延回復を前提としない「あえて所要時間を延ばす『ゆとりダイヤ』へと舵を切った」と解説した。
2025年や2026年の最新ダイヤ改正では、人口減少を見据えて各社が「スピードではなく『質』の向上」へと向かっていることが示される。JRの有料座席「快速うれシート」の拡大や、阪急の混雑平準化を狙う全列車8両化など、乗客の時間を単に削るのではなく、「いかに質を上げていくか」という新たな競争のフェーズに入ったことが結論付けられている。
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