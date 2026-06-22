#39 久保建英欠場の穴を埋めるのは?チュニジア戦予想スタメン&展望【ゲキスタ】
日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦します。
オランダ戦で負傷交代した久保建英選手の状態は? 初戦で大敗し、監督も電撃解任されたチュニジアの最新情報は? 目前に迫ったチュニジア戦の予想スタメンと展望について、ゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地からお届けします。
(収録日:2026年6月18日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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