長野県東御市では、小学生たちが、日本語禁止の特別な英語の授業を楽しみました。



「Hello」



基本のルールは、すべて英語で話すこと。



児童

「Where are you from？ （あなたの出身はどこですか？）」

「I'm from the U.K. （イギリスから来ました）」



東御市の滋野小学校で6年生、約40人を対象に行われた英語の特別授業です。



子どもたちと楽しそうに話すのは、指導助手として市内の小中学校で英語を教えているイギリスとロシア出身の先生３人。

普段はそれぞれが担当する小中学校で教えていますが、22日は特別に3人が揃って子供たちと交流しました。





堂々と話す子もいれば、少し恥ずかしそうな子も。みんな一生懸命に英語で質問を投げかけます。児童「What Japanese food do you like?（どんな日本食が好きですか？）」先生「I like TAKOYAKI. It’s delicious （たこ焼きが好きです）」児童「Where do you want to go in Japan?（日本のどこに行きたいですか？）」先生「I want to go to Fujikyu Highland（富士急ハイランドに行きたいです）」児童「いろいろな国のことを英語で知ることができて楽しかった。言っている言葉、ひとつひとつに関心を持ちながらやっていきたい」児童「非日常感を味わえて楽しい。中学校に行くまでに、使いこなせるようになりたいです」日本語禁止のこの特別授業、26日まで市内すべての小学校で行われるということです。