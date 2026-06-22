大谷翔平、高校で打たれたHRはわずか2本… 打った1人は“YouTuber”に 年商も明かされる
テレビ東京で21日、『あの歴代さんは今？ 衝撃のイッキミ映像SHOW』が放送され、大谷翔平から高校時代にホームランを打った人の現在に迫った。
【動画】わずか2人！大谷翔平から高校時代にホームランを打った人のYouTube
番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が大阪桐蔭高の田端良基氏だった。2012年の春のセンバツで、大谷がいる花巻東高と1回戦で対戦。田端氏は本塁打を放って勝利に貢献。大阪桐蔭はその後、春夏連覇を達成した。
番組が田端氏に取材すると、ホームランボールは現在も大切に保管していた。亜細亜大への進学が決まっていたが、進学前に大学進学を辞め、就職したという。
現在は、高校野球情報を発信するYouTuberとなっていた。さらにそれだけでなく、顧客の元に出向き、スーツを仕立てるオーダースーツの会社も経営。年商は約1億円であることが紹介された。
【動画】わずか2人！大谷翔平から高校時代にホームランを打った人のYouTube
番組が大谷から高校時代にホームランを打った人を調べると、わずか2人だった。このうちの1人が大阪桐蔭高の田端良基氏だった。2012年の春のセンバツで、大谷がいる花巻東高と1回戦で対戦。田端氏は本塁打を放って勝利に貢献。大阪桐蔭はその後、春夏連覇を達成した。
番組が田端氏に取材すると、ホームランボールは現在も大切に保管していた。亜細亜大への進学が決まっていたが、進学前に大学進学を辞め、就職したという。
現在は、高校野球情報を発信するYouTuberとなっていた。さらにそれだけでなく、顧客の元に出向き、スーツを仕立てるオーダースーツの会社も経営。年商は約1億円であることが紹介された。