【ディズニーシー速報】25周年ショーと激混みパークレポ！ソアリン200分待ちの土曜日
YouTuberのYamatoStyleが「東京ディズニーシー 2026.6.13の様子 Vol.4 | Today’s Tokyo DisneySea on June 13, 2026 : Part 4」を公開した。チケットが完売した2026年6月13日（土）の東京ディズニーシーを巡り、各エリアの混雑状況や25周年の祝祭ムードをレポートしている。
動画はファンタジースプリングスの散策から始まり、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」が100分待ちとなっている状況を伝えた。続いてアラビアンコーストへ移動すると、「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」が25分待ち、「マジックランプシアター」が45分待ちと、各アトラクションで長い行列ができている様子が収められている。「サルタンズ・オアシス」や「カスバ・フードコート」といった飲食施設のテーブル使用率も100%となっており、自動販売機にも大行列ができるほどの盛況ぶりを見せていた。
ミステリアスアイランドへ向かう道中では、滝が車の音を消す役割を果たしているというパークの細かな工夫を解説。その後「センター・オブ・ジ・アース」が180分待ちを記録しているのを確認し、YamatoStyleは「『アナとエルサのフローズンジャーニー』より待ち時間が長くなることも!!」と驚きを口にした。さらにメディテレーニアンハーバーの「ソアリン：ファンタスティック・フライト」は200分待ちとなっており、朝一番でのディズニー・プレミアアクセス（DPA）取得を推奨している。その後、25周年の水上ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を後方から鑑賞し、全体の雰囲気を楽しむ姿が映し出された。
動画の最後で、YamatoStyleはこの日を振り返り「レストランもアトラクションも軒並み100分超え」「どこを見ても3桁という日でした」と総括。レストランの空席探しが「まるで椅子取りゲームのようでした」と語りつつ、「モバイルオーダーはキャンセルが出やすい」と混雑時の具体的な立ち回りのコツを紹介した。アトラクションに乗らなくても、ショーの雰囲気を味わったりパークの造り込みを鑑賞したりする楽しみ方が、今後の来訪時に役立つレポートとなっている。
動画はファンタジースプリングスの散策から始まり、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」が100分待ちとなっている状況を伝えた。続いてアラビアンコーストへ移動すると、「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」が25分待ち、「マジックランプシアター」が45分待ちと、各アトラクションで長い行列ができている様子が収められている。「サルタンズ・オアシス」や「カスバ・フードコート」といった飲食施設のテーブル使用率も100%となっており、自動販売機にも大行列ができるほどの盛況ぶりを見せていた。
ミステリアスアイランドへ向かう道中では、滝が車の音を消す役割を果たしているというパークの細かな工夫を解説。その後「センター・オブ・ジ・アース」が180分待ちを記録しているのを確認し、YamatoStyleは「『アナとエルサのフローズンジャーニー』より待ち時間が長くなることも!!」と驚きを口にした。さらにメディテレーニアンハーバーの「ソアリン：ファンタスティック・フライト」は200分待ちとなっており、朝一番でのディズニー・プレミアアクセス（DPA）取得を推奨している。その後、25周年の水上ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を後方から鑑賞し、全体の雰囲気を楽しむ姿が映し出された。
動画の最後で、YamatoStyleはこの日を振り返り「レストランもアトラクションも軒並み100分超え」「どこを見ても3桁という日でした」と総括。レストランの空席探しが「まるで椅子取りゲームのようでした」と語りつつ、「モバイルオーダーはキャンセルが出やすい」と混雑時の具体的な立ち回りのコツを紹介した。アトラクションに乗らなくても、ショーの雰囲気を味わったりパークの造り込みを鑑賞したりする楽しみ方が、今後の来訪時に役立つレポートとなっている。
YouTubeの動画内容
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