氷川きよし、父親の“顔出し”ショット添え父の日に思いつづる「ずっと元気で毎年お祝いしたい」
歌手の氷川きよし（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。父親の“顔出し”ショットを添え、父の日に思いをつづった。
【写真】「ずっと元気で毎年お祝いしたい」父親の“顔出し”ショットを公開した氷川きよし
氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい。安心して歌のお仕事をずっとさせてください。まだまだ成し遂げなきゃならないことたくさんある。ずっと歌い続けたいから。どうか長生きしてください。子としてやれることは最善を尽くし全力でやる。50代の時のキレキャラも今は丸くなり愛しい。若い時の喧嘩武勇伝も九州男児の誇りっちゃろーね。知らんけどwwwみなさんもこちらが宇宙大の心で親を感謝で包んであげて大事にしてください」とつづり、タクシードライバーの制服を着用した父の姿を公開。
「目には見えませんが 絶対に親子の絆は永遠でなんです 世界中のお父さんありがとう。Thank you dad」（原文ママ）と感謝の言葉で締めくくった。
この投稿にファンからは「キィナちゃんの優しい言葉が嬉しいです」「kiinaさんが頑張っておられる様子ご覧になり お喜びと思います」「貴重なお父様のお写真ありがとう 私も親にはできる限りの事を全力でしてあげたいと思っています」「kiiちゃんお父さんへの心のこもったメッセージ素敵ですね」「大切なお父様、素晴らしい父の日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ずっと元気で毎年お祝いしたい」父親の“顔出し”ショットを公開した氷川きよし
氷川は「6月21日、父の日おめでとう。お願いだから。ずっと元気で毎年お祝いしたい。安心して歌のお仕事をずっとさせてください。まだまだ成し遂げなきゃならないことたくさんある。ずっと歌い続けたいから。どうか長生きしてください。子としてやれることは最善を尽くし全力でやる。50代の時のキレキャラも今は丸くなり愛しい。若い時の喧嘩武勇伝も九州男児の誇りっちゃろーね。知らんけどwwwみなさんもこちらが宇宙大の心で親を感謝で包んであげて大事にしてください」とつづり、タクシードライバーの制服を着用した父の姿を公開。
この投稿にファンからは「キィナちゃんの優しい言葉が嬉しいです」「kiinaさんが頑張っておられる様子ご覧になり お喜びと思います」「貴重なお父様のお写真ありがとう 私も親にはできる限りの事を全力でしてあげたいと思っています」「kiiちゃんお父さんへの心のこもったメッセージ素敵ですね」「大切なお父様、素晴らしい父の日おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。