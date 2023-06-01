１次リーグＦ組で日本の森保一監督（５７）は１９日、第２戦のチュニジア戦が行われるメキシコのモンテレイ競技場で記者会見し、「チュニジアは監督も代わって、死に物狂いで戦ってくる。受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持っていく」と決意した。出場メンバーに関する質問に対しては“無回答”。１次リーグ突破へ正念場となる第２戦へ向けて一瞬の隙も見せない構えを見せた。

勝負に徹する強い気持ちは会見からも伝わってきた。森保監督は欠場が決まった久保に関する質問をスルー。初戦のオランダ戦からのメンバー変更についても「そこは（回答を）控えさせていただいてもよろしいですか」と、はっきり断った。勝てば決勝トーナメントへ安全圏、落とせば窮地に陥る一戦を前に覚悟がにじんだ。

相手は日本戦直前に監督交代。「（１−５で敗れた）スウェーデン戦のチュニジアではない。全く別チームと戦うということを覚悟しなければいけない」と警戒する。就任したルナール新監督とはサウジアラビア監督時代の２５年３月に対戦。５バックを崩しきれず０−０で引き分けた。「堅守速攻で、本当に守備の固いチーム。局面局面で厳しい戦いになる」と格下ながら油断はない。

日本は過去のＷ杯第２戦で１勝３分け３敗と相性はよくない。突破に向けて、チームは１７日に主将の板倉、最年長の長友を中心に２度目の選手ミーティングを開くなど、最大限の準備をしてきた。前回大会は、初戦に強豪ドイツを破った後、初戦で大敗を喫していた格下のコスタリカに敗れた。状況は酷似しているが「前回の痛い思いをした経験を今回は生かせるように」と、４年前からの進化を証明する。

くしくもチュニジア戦が、１９３０年から始まったＷ杯の１０００試合目。節目の一戦の当事者となることに「幸せ。１０００試合という歴史にふさわしいような試合を繰り広げたい」と意気込んだ。同試合は高円宮妃久子さまが観戦予定で「すばらしい試合をして、殿下にも勝利を喜んでいただきたい」と指揮官。日本サッカー界、そしてサッカー界全体の歴史に刻まれる一戦とする。