サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）に北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に臨む。第１戦でオランダと引き分けた日本にとっては何としても勝ちたい一戦は、初戦で左膝を負傷したＭＦ久保建英が欠場となり、右シャドーの“代役”も注目される。

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オランダ戦の先発１１人から、大幅なターンオーバー（選手入れ替え）は行わないだろう。しかし、数人の入れ替えは十分に考えられる。

まず変更が確実なのは、久保が欠場する右シャドーのポジション。代役候補の筆頭は伊東と言えそうだ。他にも左シャドーやＤＦラインにも変更の可能性は大いにある。オランダ戦では菅原、冨安、小川の途中出場組が好調をアピールし、得点に関与。塩貝も攻守両面でスピードを生かし、爪痕を残した。計算が立つ“好調組”を試合の頭から使うのか、あるいはベンチに置いておくのか。森保監督の判断や、いかに。

２２年大会のコスタリカ戦は、０―０のまま前半を終えた時点で嫌な雰囲気が日本を包み込んだ。まずは前半で先取点を奪えるような１１人を選びたいところ。そして、仮に同点やビハインドで後半を迎えたとしても、期待感を持って送り出せる駒をベンチに置いておきたい。（岡島 智哉）