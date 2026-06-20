音楽イベント「TOKYO MUSIC COLLECTION」開催中止を発表 有明アリーナで2日間予定
27〜28日に東京・有明アリーナで開催を予定していたロックフェスティバル「TOKYO MUSIC COLLECTION 2026」が中止になった。公式サイトが発表した。
【写真】開催に向けてスペシャルメッセージを送っていた出演者
ベテランから次世代を担う新鋭バンドまで、“日本ロックライブシーンの本物”を一つのステージに凝縮した、ロックフェスティバルをうたう同イベント。ALI、ASH DA HERO、KACHISAN、Kroi、MONGOL800、OWV、Protea*、ROTTENGRAFFTY、SILENT SIREN、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、オープニングアクトとしてThe Canbellz、VALHALLAが出演する予定だった。
公式サイトで「このたび、2026年6月27日・28日に開催を予定しておりました本公演につきまして、出演者をはじめ関係各所との協議・調整を重ね、実現に向けて最大限の努力を尽くしてまいりました。しかしながら、諸般の事情を総合的に勘案した結果、誠に遺憾ではございますが、本公演の開催を中止させていただくという苦渋の決断に至りました」と中止を発表。
「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、このようなご報告となりましたことを心より深くお詫び申し上げます。また、公演実現に向けて温かいご声援とご理解を賜りましたことに、心より感謝申し上げます」と謝罪と感謝を伝えた。
また返金対応について「後ほどメールにてご案内させていただきます」と案内した。
【写真】開催に向けてスペシャルメッセージを送っていた出演者
ベテランから次世代を担う新鋭バンドまで、“日本ロックライブシーンの本物”を一つのステージに凝縮した、ロックフェスティバルをうたう同イベント。ALI、ASH DA HERO、KACHISAN、Kroi、MONGOL800、OWV、Protea*、ROTTENGRAFFTY、SILENT SIREN、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、オープニングアクトとしてThe Canbellz、VALHALLAが出演する予定だった。
「本公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、このようなご報告となりましたことを心より深くお詫び申し上げます。また、公演実現に向けて温かいご声援とご理解を賜りましたことに、心より感謝申し上げます」と謝罪と感謝を伝えた。
また返金対応について「後ほどメールにてご案内させていただきます」と案内した。