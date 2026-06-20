『名探偵プリキュア！』第21話「続・探偵エリーの事件簿！？」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第21話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
6月21日に放送となる第20話のあらすじはこちら。
＜第21話「続・探偵エリーの事件簿！？」あらすじ＞
再び来栖エリザがキュアット探偵事務所にやってきた。あんなたちに「探偵になる！」と宣言したエリザは、以前、迷い猫のミーコを見つけたときの依頼者の笑顔が、自分の探偵魂に火をつけたのだと語り、自分を探偵事務所に入れてほしいと頼み込む。
あんなたちがおどろいていると、エリザの担当編集者である辺見頼子が後を追ってやってきた。小説の締め切りが迫っているため、エリザを連れ帰ろうとする辺見だったが、その様子を見たみくるは、「事務所に入るためには、依頼された事件を解決するという厳しいテストがある」と伝える。
しかし、なかなか依頼者はあらわれない。その間に事務所を案内されたエリザは、あんなたちが取水塔で見つけた青いチョウの写真に目を留めるが、そこでポチタンが声をあげる。辺見の携帯電話には「探偵エリー」のぬいぐるみストラップがついており、マコトジュエルがやどっていたことから盗まれてしまうのだった。
＞＞＞第21話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
＜第21話「続・探偵エリーの事件簿！？」あらすじ＞
再び来栖エリザがキュアット探偵事務所にやってきた。あんなたちに「探偵になる！」と宣言したエリザは、以前、迷い猫のミーコを見つけたときの依頼者の笑顔が、自分の探偵魂に火をつけたのだと語り、自分を探偵事務所に入れてほしいと頼み込む。
あんなたちがおどろいていると、エリザの担当編集者である辺見頼子が後を追ってやってきた。小説の締め切りが迫っているため、エリザを連れ帰ろうとする辺見だったが、その様子を見たみくるは、「事務所に入るためには、依頼された事件を解決するという厳しいテストがある」と伝える。
しかし、なかなか依頼者はあらわれない。その間に事務所を案内されたエリザは、あんなたちが取水塔で見つけた青いチョウの写真に目を留めるが、そこでポチタンが声をあげる。辺見の携帯電話には「探偵エリー」のぬいぐるみストラップがついており、マコトジュエルがやどっていたことから盗まれてしまうのだった。
＞＞＞第21話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
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