◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れた。この日は球場に姿を見せていなかった。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」と「父親リスト」入りすることを発表した。

大谷は昨年にも４月１８日（同１９日）に産休制度「父親リスト」入り。１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで発表した。その時は１９日夜にはロサンゼルスからテキサスに移動してチームに合流。２０日（同３１日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰した。

大谷は花巻東高（岩手）時代に人生設計シートを記している。主な項目は以下の通り。

１８歳 メジャー入団

２０歳 メジャー昇格

２２歳 サイ・ヤング賞

２３歳 ＷＢＣ日本代表

２６歳 ワールドシリーズ優勝、結婚

２７歳 ＷＢＣ日本代表ＭＶＰ

２８歳 男の子誕生

３１歳 女の子誕生

３２歳 ワールドシリーズ２度目の制覇

３３歳 次男誕生

３４歳 ワールドシリーズ３度目の制覇

４０歳 引退試合ノーヒットノーラン

３１歳で第２子誕生となれば、設計シートと一致することになる。