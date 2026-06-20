大谷翔平、３１歳で第２子誕生か 花巻東時代の「人生設計シート」と完全一致 真美子夫人の出産で“父親リスト”入りへ
◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れた。この日は球場に姿を見せていなかった。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」と「父親リスト」入りすることを発表した。
大谷は昨年にも４月１８日（同１９日）に産休制度「父親リスト」入り。１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで発表した。その時は１９日夜にはロサンゼルスからテキサスに移動してチームに合流。２０日（同３１日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰した。
大谷は花巻東高（岩手）時代に人生設計シートを記している。主な項目は以下の通り。
１８歳 メジャー入団
２０歳 メジャー昇格
２２歳 サイ・ヤング賞
２３歳 ＷＢＣ日本代表
２６歳 ワールドシリーズ優勝、結婚
２７歳 ＷＢＣ日本代表ＭＶＰ
２８歳 男の子誕生
３１歳 女の子誕生
３２歳 ワールドシリーズ２度目の制覇
３３歳 次男誕生
３４歳 ワールドシリーズ３度目の制覇
４０歳 引退試合ノーヒットノーラン
３１歳で第２子誕生となれば、設計シートと一致することになる。