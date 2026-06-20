サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、試合会場のメキシコのモンテレイで、１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦の前日会見に臨んだ。同試合が、１９３０年から始まったＷ杯の１０００試合目。サッカーの歴史で節目となる一戦の当事者となることに「非常に光栄な試合ができるということで幸せに思っています」と、頰を緩ませた。

メモリアルな一戦に立ち会う。森保監督は「Ｗ杯１０００試合という節目の試合をモンテレイで、日本代表とチュニジアの試合を世界中の人に注目してもらえることを本当に幸せに思っております。Ｗ杯１０００試合という歴史にふさわしいような試合を明日チュニジアと繰り広げたい」と意気込んだ。

宮内庁は高円宮妃久子さまが１０〜２２日の日程でスウェーデン、米国、メキシコの３カ国を非公式に訪問されると発表。米国とメキシコでは日本サッカー協会の名誉総裁として、Ｗ杯北中米３カ国大会の日本代表戦を観戦予定になっている。「１０００試合目、そして殿下が激励に来てくださり試合を応援してくださるとのことで、まずは素晴らしい試合を見せたい。殿下にも勝利を喜んでいただきたい」と話した。