意外と知らない韓国のリアル「北朝鮮の話題はゼロ」東大留学生が語る想像と真逆な社会の本音

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の真実】韓国人は北朝鮮をどう思うのか？日本人は知らない5つの現実。想像と真逆だった韓国社会の本音」と題した動画を公開した。動画では、東大大学院に在籍する韓国人留学生のパクくんが、韓国人が北朝鮮に対して抱く「意外と無関心」なリアルな本音を解説している。



パクくんはまず、現在の韓国社会において北朝鮮は「意識すれば存在するけど、普段は見ない背景画像」になっていると表現する。日常会話で話題に上ることはほぼなく、兵役があるため「敵」という認識は持ちつつも、関心は薄れているという。



その理由として3つの現実が挙げられた。1つ目は「戦争は誰も得をしない」こと。戦争が起きれば人生が一瞬でリセットされ、統一にも莫大なコストがかかるため、「やらない方が楽」という冷酷な結論に至っている。



2つ目は「接点の完全な断絶」。国家保安法により北朝鮮の人との接触は禁じられ、情報サイトへのアクセスも遮断されているため、隣人か敵かも分からない存在になっている。



3つ目は「それどころではない」という若者の生活環境だ。ソウルのマンション価格の高騰や就職難、出生率0.8というサバイバルな社会を生き抜くのに必死で、北朝鮮に思いを馳せる余裕がないと語る。



さらに動画では、ミサイル飛来の危機感から「テポドン」などの名前を知り、ウェブサイトへのアクセスも可能な「日本人の方が北朝鮮に詳しい」という逆転現象も指摘されている。



「この歴史の悲劇って、終わった瞬間に消えるんじゃない。少しずつ薄まっていくと思う」とパクくんは語る。それぞれの国の人々が、自身の立場で毎日を必死に生きているという事実に気付かされる、奥深い解説となっている。