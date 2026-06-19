酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のケアフルなまなざし

【新鮮な気分でセックスできる】

【お悩みNo.197】付き合って2年ほど経つ彼氏との夜の行為が、マンネリ気味で苦になりつつあります。彼に伝えてもいいのでしょうか？ ブクロさんだったら、伝えられた後どのような行動をとりますか？【PN:のん・26歳・女性・会社員】

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――人生はマンネリとの戦いです。

この子の相談ですけど、多分男性も彼女の心境の変化に気づいてると思います。なんか昔と違うなみたいなのは絶対にわかってる。でも、互いに関係を維持したいから、恋愛というのは大変やなと思いますね。

――ブクロさんはマンネリのセックスとは無縁ですもんね。

そうですね。僕のセックスは何の重みもないですから。この人は恋人との大事な関係性があるから、それを真面目に考えてしまう。離れてしまうのが嫌なんでしょう。

――どんな対策が有効でしょう。

下着とかを変えるとか言いますけど、そんなのとっくに試したでしょうからね。かもめんたるの槙尾さんは「セックスにマンネリを感じたら、自分の中に知らない人間をおろす」そうです。

――憑依させる？

そう。違う人間になりきって抱くんです。う大さんとかもおろすらしいです。これを聞いた時はなるほどなと思いました。あの人は演技力もあるし、さぞかし新鮮な気分でセックスできそうやなと。

――う大さんのセックスは濃そうです。ブクロさんは誰をおろしますか？

男前もいいけど、総理大臣や大統領みたいな権力者もいいですね。

――トランプのセックスも激しそうです。

「このあと国会であまり時間ないんだよ」「ああ、こんなことしてる間に隣国で一大事が起きたらどうするんだ」とか言いながら腰を振ってね。

――外でSPが待ってるから早くしないと。

そうすればいつもと違うセックスになるのは間違い無いでしょうね。

――森田さんおろしたり？

それは気持ち悪すぎて嫌やわ。槙尾さんは特別で、やっぱり身内は嫌ですよ。

――相手を別人だと思うのはどうでしょう。

それやってもうたら終わる気がするんです。もう相手を抱く意味がないでしょう。それに、一度それをやってしまったら、毎回やらなあかんからね。これだけはせん方がいい。

この人は、マンネリって言ってるだけで、浮気もしてない。相手の人が好きなんです。それに悩みを抱く時点でとても健全です。

だったら、相手にはっきり伝えてもいいと思いますよ。そしたら「ちょっと時間を空けてみるか」って前向きに話し合いが始まるかもしれません。好きな相手だったら絶対にセックスしたくなりますから、安心してください。

【相手のコンプレックスを刺激しない】

【お悩みNo.199】男性へのプレゼントについての悩みです。ブクロさんは女性から洋服や身につけるもののプレゼントは重いと感じますか？ 好きな男性に似合いそうだなと思ったシャツやネクタイがあったのですが、まだ付き合ってもいないし、洋服は重いかなと思っています。

また、もし身につけてもらえなかったら、それはそれで凹みます。ブクロさんは女性からもらったプレゼントを身につけるタイプでしょうか？【PN:とちおとめ・25歳・女性・歯科衛生士】

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――洋服は重いかなとのことです。

全然気にしないでいいと思います。今日着ている服も、たしかファンの方からもらったやつですし。ちなみにこの二人は付き合ってないんですよね。

――付き合ってないみたいです。

いきなりもらったらびっくりするでしょうね。服ってサイズ感とか好みがあるから、もらっても着ないかもしれないことは十分に想定できる。

それだったらTシャツとかなら、一枚ぐらいあっても邪魔にならないなと思います。ただ、この人と会う時に着とかなあかんかとか思わせたら面倒ですね。

――服は気を遣わせる。

一度「着たよ」と写真を撮って送れば、それでいい気もしますけどね。ずっと身につけてなくちゃいけないアクセサリーよりは気楽だと思います。

――ブクロさん何をもらったらうれしいですか。

この人は服をあげたいって言ってるけど、自分があげてうれしいものと、相手がうれしいかどうかは別だと思うんです。僕だったら、相手が好きなブランドとかサイズをしっかり調べるかもしれないですね。

――最近、もらってうれしかったものってなんでしょう。

番組のプロデューサーからバカラのグラスをもらったんですけど、それは自分では買わないからうれしかったですね。価値があるとかない、高い安いじゃなくて、もらってうれしいものってあるんだなと思いました。

――逆にあげない方がいいものってあります？

相手のコンプレックスを刺激するものでしょうね。育毛剤とか。

――うれしいけど恥ずかしい。

この年になると、差し入れでお菓子をもらっても、ほとんど食べないので、ありがたいけど、うれしいとはちょっと違うんですよ。やっぱり、もらった人がうれしいのかどうか、ちゃんと見極めてほしいですね。

何をあげたら喜ぶのか。もらってうれしかったら、相手もあなたの見方が変わると思います。なんかあの子ええなって。自分があげたいから、という感情は捨てた方がいいと思います。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ