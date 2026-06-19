10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
株式会社ビーケー・ジャパンは、2026年6月19日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
■直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ねたバーガー
直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
「BBQステーキワッパー」のアメリカ産牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めている。さらに、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さに加え、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」を採用した。バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティとの相性も抜群で、豪快で本格的な肉のおいしさを楽しめる。
『BBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガーだ。
『チーズBBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガーだ。
『ダブルBBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティ2枚と、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガーだ。
BBQ好きの皆様も、バーガーキングファンの皆様も、直火焼き100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』をぜひこの機会に楽しんでいただきたい。
■商品概要
商品名：BBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,190円、セット1,490円
商品名：チーズBBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,290円、セット1,590円
商品名：ダブルBBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,590円、セット1,890円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込価格）。
※予告なく商品設計、価格が変更となる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を販売していない。あらかじめご了承のこと。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場1F フードコート）
バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館2F 国際線出発エリア）
■バーガーキング 公式サイト
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■直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ねたバーガー
直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスをブレンドした新開発「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を新発売する。
『BBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガーだ。
『チーズBBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティと、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガーだ。
『ダブルBBQステーキワッパー』は、バーガーキング自慢の直火焼き100％ビーフパティ2枚と、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガーだ。
BBQ好きの皆様も、バーガーキングファンの皆様も、直火焼き100％ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、10種のスパイスが香る「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、夏限定の『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』をぜひこの機会に楽しんでいただきたい。
■商品概要
商品名：BBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,190円、セット1,490円
商品名：チーズBBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,290円、セット1,590円
商品名：ダブルBBQステーキワッパー
発売日：2026年6月19日（金）〜
価格：単品1,590円、セット1,890円
〈注意事項〉
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる。
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗により販売時間帯が異なる。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※金額は全て総額表示（税込価格）。
※予告なく商品設計、価格が変更となる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、『BBQステーキワッパー』『チーズBBQステーキワッパー』『ダブルBBQステーキワッパー』を販売していない。あらかじめご了承のこと。
バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド2F フードコート）
バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場1F フードコート）
バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館2F 国際線出発エリア）
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