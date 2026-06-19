パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、トラックボールマウス「IST PLUS（アイエスティー プラス）」を2026年6月下旬に発売する。

ボールローラーモデルとベアリングモデルの2種

握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感の「IST」の特長はそのまま、マルチペアリング機能、各ボタンの機能を本体に保存できるオンボードメモリーを搭載するなどリニューアル。

ボールローラーモデル「M-IT10MRS」は、360度回転するボールで支持する構造を採用。摩擦抵抗を低減し、より操球感がなめらかになった。支持部にゴミが集まりにくい独自構造により、メンテナンスの頻度を抑えて使い続けられるという。

ベアリングモデル「M-IT11MRS」は、支持ユニットにミネベアミツミ製ベアリングを搭載。摩擦による抵抗が少なく、空中に浮いているようななめらかな操球感を実現している。ボール表面をこすらないため支持ユニットにゴミが集まりにくく、長くメンテナンスフリーで使える。

いずれも専用の取り外しツールが付属し、支持ユニットが簡単に取り外せる。好みで別売のボールローラー、人工ルビー、ベアリングに交換可能。

直径36ミリの大型ボールを装備。裏面の穴から簡単にボールを取り外せるため、ボールおよび支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計となっている。

Bluetoothおよび付属の2.4GHz USBレシーバー、2つの無線接続に対応し、WindowsやMac、ChromebookやiPhone/iPad、Androidタブレットなど、最大3台まで接続先を登録できる。

電源は単3形乾電池。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

市場想定価格は、ボールローラーモデルが8380円（税込）、ベアリングモデルが1万980円（同）。