コートジボワールサッカー連盟は１８日、大会前に八百長の疑いで逮捕されていたと報じられた同国代表のＦＷワヒが、カナダへの入国を認められたと発表した。連盟は公式Ｘで「このコートジボワール代表の選手は、エレファンツ（象＝代表の愛称）の代表団と共にカナダへ渡航することが許可され、チームメートと共に通常通り大会への参加を継続します。この好ましい結果を喜び、本件の処理に協力いただいた関係各位に感謝の意を表します」とつづった。

同連盟は一度はビザが発給されずワヒが帯同できないと発表していたが、約８時間後に情報を更新。一転して１次リーグ第２戦のドイツ戦（２０日＝日本時間２１日）が行われるカナダ・トロントに移動できることになった。

ワヒは５月１７日に所属するフランス１部リーグのニースの試合で、故意にイエローカードをもらった疑惑があったとして、Ｗ杯開幕前の５月２９日に八百長の疑いで逮捕されていたとスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が今月１７日に報道された。１４日の１次リーグ第１戦エクアドル戦（米フィラデルフィア）には先発出場していた。