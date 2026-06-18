18日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、牧大晃（22）、武田大周（24）、小野寺瑛輝（24）ら3選手と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

牧は香川県出身のアウトサイドヒッターで、高松工芸高校を経て筑波大学に進学。2025年10月に東レ静岡への加入内定が発表された。2025-26シーズンの途中でチームへ合流し、SVリーグ男子ではレギュラーシーズン（RS）26試合でベンチ入り。210センチの長身を活かし、合計69得点を挙げた。また、2022年と2025年には男子日本代表へ選出されている。

武田は東京都出身のリベロで、明治大学を卒業後の2024年に東レ静岡へ入団。在籍2季目となる2025-26シーズンは多くの試合に出場し、チームの正リベロとして活躍した。また、4月には男子日本代表へ初選出を果たした。

小野寺は宮城県出身のセッターで、国際武道大学を卒業後の2024年に東レ静岡へ入団。在籍2季目となる2025-26シーズンは、SVリーグ男子のRS11試合でベンチ入りした。

3選手はクラブを通してコメントしている。

■牧大晃

「いつもたくさんの応援ありがとうございます。2026-27シーズンは、より安定したプレーを見せられるよう、全力で取り組みたいと思います。今シーズンもたくさんのご声援よろしくお願いします」

■武田大周

「今シーズンも東レアローズ静岡の一員として戦えることを、大変嬉しく思います。拾って拾って拾いまくって、チームを勝利に導けるように頑張ります！また、今年からプロフェッショナル契約となりました。これまで以上に責任と覚悟を持って取り組んでいきます。今シーズンも熱いご声援をよろしくお願いいたします！」

■小野寺瑛輝

「2026-27シーズンも東レアローズ静岡の一員として戦えることを嬉しく思います。1勝でも多く、ファンの皆さんと勝つ喜びを共有できるよう、シーズンを通して成長していければと思います。今シーズンも贔屓目に応援のほど、よろしくお願いします」