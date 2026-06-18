6月16日、歌手・中島美嘉が『ノンストップ！NONSTOP！』（フジテレビ系）に出演。その後、Instagramに出演時の衣装姿で登場し、反響が集まっている。

《「ノンストップ！」インタビュー見てくれた方ありがとうございます》

こうつづった中島は、黒いストライプのインナーにレースのシャツを羽織り、姫カットのロングヘアを下ろして笑顔を浮かべていた。そして胸元まで開いたインナーの下には、鳥が飛ぶ姿を描いたような、大きめのタトゥーがのぞいている。

現在43歳の中島だが、年齢不詳の美貌に加え、カラコンや派手色の髪、タトゥーといった“派手スタイル”は相変わらずだ。コメント欄では、近影の美しさを絶賛する声が相次いだ。

《相変わらず綺麗で可愛いすぎる》

《美しいいいいい大好き！！！！》

2023年2月には、バンドメンバーでギタリストの馬谷勇との結婚を発表した中島。現在、TVアニメ『淡島百景』エンディング主題歌のために新曲『光』を書き下ろしたり、7月放送の『無職転生III 〜異世界行ったら本気だす〜』のエンディング『祈り、終われば』を担当するなど、精力的な音楽活動を続けている。

また、中島といえば、楽曲と同じぐらい、そのスタイルにも注目が集まってきた。頻繁に髪色やメイクを変える理由について、2018年、自身のInstagramで《コンプレックスの塊の私は だからこそ 色んな自分にチャレンジしてみる》と告白。その姿勢を今も貫いている。

「デビュー当時は茶髪にデニムで、ナチュラルな雰囲気があった中島さんですが、次第にカラーコンタクトやコーンロウなどの派手髪に挑戦するようになり、今もそうしたスタイルを続けています。過去のインタビューでは、デビュー当時の格好は本来の自分と“真逆”だったと明かしています。『髪の色も、着る服の色も、メイクの仕方も全部制限があった』といい、アイラインを引くことも許されなかったそうです。もともとカラコンやドレッドヘアが好きだったため、ある日『もう無理だ』と爆発。クビ覚悟で髪をボサボサにして歌い出してからは、少しずつ今のスタイルに落ち着いていったそうです。

その後は、ウルフカットにコーンロウ、華やかなメイクを楽しむように。話題になったタトゥーも、入っているのは胸元だけではありません。手首には“trust your voice”と描かれたデザインが入っており、腰にも一本の蓮の花が刻まれていることは、ファンの間ではよく知られています」（芸能担当記者）

すべては自分らしさを突き詰めた結果だったのだ。