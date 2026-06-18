この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「集まれ文具ラバーズ【文具店勤務13年目】」が、「【2026年上半期】文具店勤務13年目が選ぶ 手放せない文房具10選」を公開した。文具店勤務13年目のありさんが、今年上半期に購入した文房具の中から「かわいい、便利、新しい」という独自の目線で選び抜いた、手放せない10アイテムを紹介している。



動画の序盤では、手帳やノートを華やかに彩るアイテムに注目。日本出版販売の「クリアロールステッカー」や、プラスの「ネコラッシュ」など、デザイン性の高い文房具を実際に手帳に使いながら、日常に癒やしをもたらす魅力を語っている。



実用性に特化したアイテムとして、無印良品の「デッドラインふせん」を紹介。色でタスクの優先度を管理できる点を高く評価し、ピンクや赤のふせんが増えると「やばい、やばい、やばいってなって」と焦りを覚えるとし、「自分自身の仕事のこう詰まってる感、やばい感っていうのも見た目で分かっちゃう」と視覚的なタスク管理のメリットを力説した。



また、三菱鉛筆の「ユニボール ZENTO シグニチャー」では、マットな質感や「気持ちよすぎるこのマグネットキャップ」など、細部のこだわりを熱弁。0.7mm芯の滑らかな書き心地を「まるでちょっと万年筆みたいな書き味」と絶賛している。



さらに、パイロットの「フリクションボールスイッチ」は、消せるボールペンと油性ボールペンが一体化した構造を紹介。ペンを持ち替える手間を省き、これ1本で完結する機能性に「逆ギレするぐらい便利なボールペン」と感動する様子が収められている。なお、LAMYと伊東屋のコラボ万年筆を紹介する場面では、自身が左利きであることに触れつつ、ペン先のしなりを感じにくい点など、リアルな使用感を正直に明かしている。



単なるスペックの紹介にとどまらず、日々のモチベーション向上やタスク管理の効率化など、実務と趣味の両面から文房具を愛するプロならではの選び方が光る動画となっている。紹介された多彩なアイテムと着眼点は、今後の文房具選びにおける大きなヒントになるだろう。