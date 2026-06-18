6月17日、俳優の鈴木保奈美が自身のInstagramを更新。2026年2月に投稿していた“髪ボサボサ”の変顔ショットの“答え合わせ”を投稿し、ファンから歓声があがっている。

《以前お届けした「暴風に吹かれた髪」は、このヴィジュアル撮影のためでした。舞台『俺もそろそろシェイクスピアシリーズ コテンペスト』 小手さんがテンペストをコテる復讐コメディです。》

などとつづり、6月27日から上演される舞台を告知。暴風に吹かれ髪がボサボサになり、変顔をする自身のショットや俳優の小手伸也との暴風に吹かれたような2ショットなどと公開した。

鈴木は2月23日のInstagramに《強風に吹かれている、という設定でのこの髪型にされました。固まってます。風は向かって左側から吹いています。なんの撮影だったか、お知らせは、また！》とつづり、ボサボサになったヘアスタイルで口元をゆがめておどけた表情をみせる“変顔”ショットを添えていた。

「この舞台は、シェイクスピア作の『テンペスト』を題材にした復讐コメディとなっています。数々の舞台で演出を手掛けてきたヒットメーカーで、小手さんの盟友でもある劇団『拙者ムニエル』主宰の村上大樹さんが脚本・演出を手がけています。

鈴木さんは、地方都市のスナックママ・ミチコ役を、小手さんはその常連客を演じます。鈴木さんは、かつて自分を陥れた人たちへの復讐をおこない、常連客役の小手さんが復讐に加担していくといったストーリーで、他には片桐仁さん、崎山つばささん、松田凌さん、女性アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイト スコーピオン）のAOIさんなどが出演予定です」

鈴木が投稿したコメント欄にはファンから

《以前のPhotoは此方の舞台のだったんですね》

《迫力凄いですね》

《公演楽しみです。》

などと歓声が寄せられている。1998年にとんねるずの石橋貴明と結婚し、3人の娘を出産した鈴木。2008年に復帰するまで10年近く表舞台から姿を消していたが、俳優として復帰し、精力的に活動している。

石橋とは2021年に離婚を発表しており、子育てが一段落した現在は、より仕事に専念できる環境なのかもしれない。

「2025年11月から12月はABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で冷酷な芸能事務所社長を演じ、演技が『怖すぎる』と話題になりました。2026年4月にはNHKドラマ『対決』で、医大の理事役を好演し、7月期のドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）では、世界的な生物学者を演じる予定で、このところドラマ出演が続いています。

また、4月から5月に上演された舞台『汗が目に入っただけ』では幽霊役で主演しました。ただ、その舞台では、鈴木さんの演技にはやや辛口の劇評も聞かれていましたから、今度の小手さんとのお芝居で、辛口の評価を覆せるかどうかが注目されています。俳優業を順調にこなす鈴木さんですが、元夫の石橋さんはがんが発覚し、壮絶な闘病を続けています。鈴木さんはそのことについては沈黙を続けていますが、演技を通して、元夫にエールを送っているのかもしれません」（同前）

今後も鈴木の演技にはますます注目が集まりそうだ。