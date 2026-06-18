6月18日に歌手の木村カエラが自身のInstagramを更新し、新曲のリリースを発表。ファンからは期待の声とともに、投稿に添えられたジャケット写真に大きな反響が寄せられている。

デビュー22周年を記念した新曲のタイトルは『はぎゅ me』。ペットフードブランド『懐石』のCMソングとして書き下ろされたものだ。

ファンは新曲に対し「楽しみ」とコメントを寄せたが、それに勝る勢いでジャケット写真の木村に歓声をあげた。

「ジャケット写真では、キラキラと光るピンクや水色のハート型の背景のなかに、木村さんがたたずんでいました。ボブスタイルの髪型は鮮やかなピンク色で、細い三つ編みも入ったかわいいスタイル。水色のチビTシャツを着つつも、表情はクールに決めたギャップのある一枚です」（芸能プロ関係者）

キラキラ×ピンク×ブルーというド派手な世界観に、投稿のコメント欄は《めっちゃかわいい》《最強》《10代ですか》などと称賛が集まった。

一方、あまりの変貌ぶりに《ギャルすぎて好き》《誰かと思った》《ギャルみ強めのカエラちゃん》といった反応も。

平成時代を彷彿とさせる “ギャル風” スタイルに驚いたファンも多くいたようだ。実は、このジャケット、これまでとは異なる方法で制作されたという。

「生成AIで制作したと発表しています。投稿では《最高 世界初 AI KAELA。名付けて、“KAILA“》と綴り、本人の喜びが伝わってきます。多くのファンが驚いた理由は、AIならではのテイストの仕上がりになっていたからでしょう」（同）

これまでになかった新しいAIジャケット写真。その斬新なビジュアルには、ファンからも好評だったようだ。

「木村さんは、これまでもオレンジや、黄色、緑色など、髪の毛をさまざまな色にイメチェンしてきました。近年は衣装もド派手なものが多く、斬新なスタイルはファンからも支持を得ています。AI味のあるジャケット写真も木村さんらしさ満載。ファンにとってはたまらない新曲となりそうです」（同）

最新テクノロジーを駆使する41歳シンガーの進化は止まらない。