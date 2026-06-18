「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が18日、Xを更新。海外一人旅女性に対し忠告した。

ユーチューバーの女性がパリの凱旋門やエッフェル塔とみられる場所で撮った写真を自身のXにアップ。「ガチ女子ひとり旅」だとし「そこらそこら辺にいた方に声かけて撮ってもらった」などとつづった。

パリ在住でもあるひろゆき氏は「そこら辺の人に写真を撮って貰おうとしてスマホを渡すと、走って逃げたりします」と記し、「日本の常識で考えないほうが良いです」と呼び掛けた。

この女性が「忠告ありがとうございます！一人旅で映え写真は諦めた方がいいんですかね...??」などとコメントすると、ひろゆき氏は「近づいて来る人じゃなくて、子供連れとかおじいちゃんとか、走れなそうな人に頼むと良いかと」と助言していた。

ひろゆき氏の投稿に対し「間違いない。パリで知らない人に携帯渡したらそのまま逃げられるのがオチです」「ですね！海外、スマホ盗まれるの日常ですから」「これに関しては本当。

海外の治安と日本の治安を一緒に考えては絶対にいけない」「日本が平和すぎる 海外旅行は油断できない」などとさまざまな声が寄せられている。