木村拓哉、山崎まさよしの名曲「セロリ」のカバーを配信リリース！「まさにセロリ2026バージョンですね」（山崎まさよし）

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木村拓哉による、山崎まさよしの名曲「セロリ」のカバー音源が、6月17日0時に配信リリースされることが発表された。

■山崎まさよしサイドからの提案を木村拓哉が快諾

2025年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎まさよし。今回の木村拓哉による「セロリ」カバーは、そのスペシャル企画第2弾にあたる。

第1弾として1月にリリースされたDISH//による「One more time, One more chance」カバーと同様に、「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」とだけ、事前にアナウンスされていた今回のスペシャル企画。

今回、木村拓哉がカバーする「セロリ」は、山崎まさよしが1996年に3rdシングルとして発表した自身の代表曲。世代を超えて愛され続ける名曲として広く親しまれている。2026年はオリジナルリリースから30周年という節目の年でもあり、山崎サイドからの提案をきっかけに今回の企画が実現した。

木村拓哉によるあらたな「セロリ」は、原曲へのリスペクトを込めながらも、大人ならではの遊び心をまとったアレンジで表現。さらに今作には山崎まさよし自身も参加し、コーラス、ハーモニカ、そしてラップで共演を果たしており、世代を超えたアーティスト同士の信頼関係が生んだ、30周年記念企画ならではの特別なコラボレーション作品となった。

なお、木村拓哉と山崎まさよしは、2019年5月に開催された『忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー 日比谷野外大音楽堂』にてステージ共演を果たしている。

山崎まさよしの30周年を彩るスペシャル企画第2弾として届けられる、木村拓哉×山崎まさよしによる「セロリ」。長きにわたり愛され続ける名曲が、新たな魅力をまとって現代に響く。

■山崎まさよし コメント

聴かせていただきました。カバーありがとうございます。最初のチャイムでノスタルジックに始まっていきなり泥臭いハーモニカとの融合が面白いと思いました。木村さんのフェイク歌い回しもかっこよくて大人も子供も楽しめるトラックになったと思いました。まさにセロリ2026バージョンですね。

リリース情報

2026.01.14 ON SALE

DISH//

DIGITAL SINGLE「One more time, One more chance」

https://dish.lnk.to/Omt_Omc

2026.06.17 ON SALE

木村拓哉

DIGITAL SINGLE「セロリ」

https://CandCSTAGE.lnk.to/celery

■関連リンク

山崎まさよし30周年特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/yamazaki-masayoshi/ym30th

山崎まさよし OFFICIAL SITE

http://www.office-augusta.com/yama/

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://candcstage.com/

https://starto.jp/s/p/artist/35