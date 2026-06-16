大原優乃、無理なダイエットを後悔 極端な食事制限で“精神的に良くない状態に”
俳優の大原優乃（26）が、16日までに自身のXを更新し美容誌『VOCE』のボディ企画に登場。理想の身体づくりについて語り、過去の無理なダイエット経験を明かした。
【写真】別カット「やわふわボディ」を披露する大原優乃
引き締まった美腹筋が印象的な大原だが、現在のしなやかなボディラインにたどり着くまでには試行錯誤があったという。
大原は「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と語り、自身の体質を理解することで、効率的なボディメイクができるようになったと説明した。
現在は、極端な食事制限ではなく、「しっかり食べて、むくみを溜め込まないこと」を意識。身体の巡りを整えるケアを日常に取り入れながら、健康的な身体づくりを続けているという。
一方で、過去には食事量を大幅に減らす無理なダイエットを経験。体重が落ちたことに喜びを感じる一方で、肌や髪がパサパサになり、精神的にも良くない状態に陥ったと振り返った。
その経験を経て、数字だけにとらわれるのではなく、自分の身体と丁寧に向き合うことの大切さを実感したという。
「ボディは変化がわかるまで時間がかかるからこそ、日々トレーニングやストレッチをしながら、時には自分にご褒美をあげることを大切にしている」と明かし、「頑張っているね！という褒め言葉が活力になっています」と笑顔を見せた。
さらに、「自分に自信が持てると、自分を好きと思える。そのためにこれからも身体づくりを頑張っていきたい」と前向きな思いを語っている。
この投稿には、「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「無理をしないボディメイクが参考になる」「真摯に向き合う姿がかっこいい」「やわふわボディを目指したい」など、多くの反響が寄せられている。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。ダンス＆ボーカルユニット・Dream5のメンバーとして芸能界デビューし、現在はドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している。親しみやすさと透明感を兼ね備えた存在感に加え、健康的でしなやかなボディづくりへのこだわりも、多くの支持を集めている。
【写真】別カット「やわふわボディ」を披露する大原優乃
引き締まった美腹筋が印象的な大原だが、現在のしなやかなボディラインにたどり着くまでには試行錯誤があったという。
大原は「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と語り、自身の体質を理解することで、効率的なボディメイクができるようになったと説明した。
一方で、過去には食事量を大幅に減らす無理なダイエットを経験。体重が落ちたことに喜びを感じる一方で、肌や髪がパサパサになり、精神的にも良くない状態に陥ったと振り返った。
その経験を経て、数字だけにとらわれるのではなく、自分の身体と丁寧に向き合うことの大切さを実感したという。
「ボディは変化がわかるまで時間がかかるからこそ、日々トレーニングやストレッチをしながら、時には自分にご褒美をあげることを大切にしている」と明かし、「頑張っているね！という褒め言葉が活力になっています」と笑顔を見せた。
さらに、「自分に自信が持てると、自分を好きと思える。そのためにこれからも身体づくりを頑張っていきたい」と前向きな思いを語っている。
この投稿には、「こだわりと頑張りが伝わる素敵な記事」「無理をしないボディメイクが参考になる」「真摯に向き合う姿がかっこいい」「やわふわボディを目指したい」など、多くの反響が寄せられている。
大原は1999年10月8日生まれ、鹿児島県出身。ダンス＆ボーカルユニット・Dream5のメンバーとして芸能界デビューし、現在はドラマや映画、舞台など幅広い分野で活躍している。親しみやすさと透明感を兼ね備えた存在感に加え、健康的でしなやかなボディづくりへのこだわりも、多くの支持を集めている。